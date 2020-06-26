Ван Дейк: У цьому сезоні Ліверпуль підняв планку на новий рівень

Ліверпуль провів стабільний сезон, що дозволило йому достроково стати чемпіоном АПЛ.

Про це розповів захисник Вірджіл ван Дейк.

"Це неймовірно, що за сезон! Ми були приголомшливими. Бути частиною цієї команди і цієї подорожі просто неймовірно, і я дуже гордий тим, що можу називати себе переможцем Прем'єр-ліги.

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Звичайно, я дивився гру Манчестер Сіті з Челсі. Таке відчуття, що вона тривала вічність. Коли Де Брейне забив неймовірний штрафний, я став нервувати, чого не робив досить давно.

Але вже після ми просто святкували. Ми дуже пишаємося один одним. Чесно кажучи, я не можу описати свої почуття.

У цьому сезоні чемпіонату ми підняли планку на новий рівень. Ми грали дуже добре і стабільно", - сказав Ван Дейк.