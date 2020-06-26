Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль вперше за останні 30 років став чемпіоном Англії. Напередодні Манчестер Сіті зазнав поразки в гостьовій грі з Челсі, що дозволило мерсисайдцям стати недосяжними за 7 турів до завершення чемпіонату.

WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020

Цей успіх став для Ліверпуля 19 в історії, але Прем'єр-лігу (створена в 1992 році - ред.) команда виграла вперше. Більше національних титулів лише у Манчестер Юнайтед. Манкуніанці - 20-разові чемпіони Англії (13 разів АПЛ). Арсенал з 13 титулами (3 АПЛ) на третій сходинці.

Інший клуб з Ліверпуля - Евертон має 9 чемпіонських титулів, проте востаннє іриски вигравали чемпіонат Англії у далекому 1987 році.

Замикає п'ятірку найтитулованіших команд чемпіонату Англії Астон Вілла, на рахунку якої 7 перемог.

У Сандерленда, Челсі та Манчестер Сіті - по 6 чемпіонських титулів. Щоправда, Чорні коти востаннє ставали чемпіонами в далекому 1936 році.

Нагадаємо, що чемпіонат Англії вигравали й українці: Олег Лужний з Арсеналом у сезоні 2001/02 та Олександр Зінченко в складі Манчестер Сіті в сезонах 2017/18, 2018/20.