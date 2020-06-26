Джерело - Чемпіон.
У 31 турі АПЛ Челсі приймав Манчестер Сіті.
Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком – 2:1. Відзначимо, що Манчестер Сіті догравав матч у меншості, на 77 хвилині арбітр за гру рукою вилучив Фернандіньйо.
Перемога Челсі дозволила Ліверпулю достроково стати чемпіоном АПЛ.
Чемпіонат Англії – АПЛ
31 тур, 25 червня
Челсі – Манчестер Сіті 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Пулішич, 1:1 – 55 Де Брейне, 2:1 – 78 Вілліан (пен)
Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Шеффілд Юнайтед.
Також, Ліверпуль обіграв Крістал Пелес.