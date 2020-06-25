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Худжамов оцінив гру 16-річного голкіпера Ісенка

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Рустам Худжамов прокоментував гру юного голкіпера Ворскли
Худжамов оцінив гру 16-річного голкіпера Ісенка
#Ворскла, #Ісенко

Джерело - tribuna.com.

16-річному голкіперу Ворскли Павло Ісенку необхідно справитися із славою після матчу Кубка України проти Маріуполя.

Про це розповів ексголкіпер Маріуполя Рустам Худжамов.

"Це настільки круто, як якийсь сюжет фільму. Секрет Ісенка в тому, що він упевнений в собі. Це розгледів в ньому тренерський штаб. Це подія не тільки в його житті, а й українського масштабу. Частково світового - теж. Я такого не пам'ятаю.

Перший відбитий удар - завдяки нестандартним діям. Він став в один кут і стрибнув в інший. Кулаков не підняв очі і не побачив цього. Він вибрав кут, в який буде бити, і бив - нічого не міняв. А треба було поглянути на воротаря і зрозуміти, що він намагається робити.

Десь він прочитав удар по центру Ігнатенка. Видно, був план залишитися на один удар на місці. Чи не в кожній серії пенальті б'ють по центру. Розбігаються, не знають, куди бити і б'ють по центру. За Корнієнка він сам говорив, що знав, куди він буде бити.

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Я давно про нього чув, тренером в U-19 у нього був Олександр Чижов. Він відразу мені сказав, що це дуже сильний чувак. Здоровий, високий, довгі руки, буде сильний воротар. Ми поговорили, і я вирішив взяти його в свою компанію на молодіжний контракт, співпрацюємо.

Зараз на нього впаде слава в 16 років. Дуже важко буде з цим впоратися. Так, він це заслужив вчорашньою грою. Будемо сподіватися, що це не зробить з нього зірку, яка не запалилася. Думаю, що йому цього не дадуть зробити.

Треба розуміти, що це одна серія пенальті. У такому віці дуже важко, коли ти дебютуєш і починаєш саме так. Коли твоя слава гримить. Важко не зловити зіркову хворобу. Йому буде важко, але у нього є дані, щоб стати класним воротарем. Для цього не треба зупинятися і працювати далі", - розповів Худжамов.

Нагадаємо, 16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар.

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