16-річному голкіперу Ворскли Павло Ісенку необхідно справитися із славою після матчу Кубка України проти Маріуполя.

Про це розповів ексголкіпер Маріуполя Рустам Худжамов.

"Це настільки круто, як якийсь сюжет фільму. Секрет Ісенка в тому, що він упевнений в собі. Це розгледів в ньому тренерський штаб. Це подія не тільки в його житті, а й українського масштабу. Частково світового - теж. Я такого не пам'ятаю.

Перший відбитий удар - завдяки нестандартним діям. Він став в один кут і стрибнув в інший. Кулаков не підняв очі і не побачив цього. Він вибрав кут, в який буде бити, і бив - нічого не міняв. А треба було поглянути на воротаря і зрозуміти, що він намагається робити.

Десь він прочитав удар по центру Ігнатенка. Видно, був план залишитися на один удар на місці. Чи не в кожній серії пенальті б'ють по центру. Розбігаються, не знають, куди бити і б'ють по центру. За Корнієнка він сам говорив, що знав, куди він буде бити.