16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар

Джерело - zmist.pl.ua.
16-річний голкіпер Ворскли Павло Ісенко відмовився переходити у донецький Шахтар.
Про це розповів сам футболіст.
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"Довго ходив на футбол і мені сподобалось, тому вирішив продовжити. Грав лише у ФК Ворскла. Була пропозиція перейти до ФК Шахтар, але я відмовився, бо тут більше перспектив, дім та сім’я", - відзначив Ісенко.
Нагадаємо, Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.