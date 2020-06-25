16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар

16-річний голкіпер Ворскли Павло Ісенко відмовився переходити у донецький Шахтар.

Про це розповів сам футболіст.

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"Довго ходив на футбол і мені сподобалось, тому вирішив продовжити. Грав лише у ФК Ворскла. Була пропозиція перейти до ФК Шахтар, але я відмовився, бо тут більше перспектив, дім та сім’я", - відзначив Ісенко.