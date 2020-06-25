 Тренер Ісенка: Кілька років тому його ледь Шахтер не переманив | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер Ісенка: Кілька років тому його ледь Шахтер не переманив

Сьогодні 15:25 941 0
16-річний воротар Ворскли став героєм півфіналу Кубка України
Тренер Ісенка: Кілька років тому його ледь Шахтер не переманив
#Ісенко, #Ворскла

Джерело - zbirna.com.

16-річний воротар Ворскли Павло Ісенко міг опинитися у донецькому Шахтарю.

Про це заявив дитячий тренер футболіста Олександр Супрун.

"У кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи збірна України (U-17) не пропустила жодного м'яча і всі три матчі провів на нуль наш вихованець. Після турніру, який проходив в Португалії, на нього виходили представники Спортінга і Браги - номер Пашки брали у півзахисника Ворскли Луїзао. Дзвонили, спілкувалися. Моя думка - рано йому туди їхати, не готовий він поки до тих випробувань, які там треба буде пройти. Мови не знає, адаптація займе близько року, за цей час можна взагалі загубитися. Але прагнути до того рівня потрібно.

Пару років тому його, до речі, мало "Шахтар" не переманив. Одного нашого вихованця 2003 року народження, Дениса Шостака, гірники забрали, але Павла Ісенка вдалося зберегти. Я з мамою його розмовляв, його самого переконував. Кажу: "У Шахтарі, кого не постав у рамку, в ДЮФЛ він навряд чи пропустить - там по воротах майже не б'ють. А тут у тебе буде хороша практика". У зустрічах з тим же Шахтарем він в кожній грі по три-чотири рази виручав. Будь-якому голкіперові, а я сам теж колишній воротар, потрібно постійно грати. У Динамо теж інтерес виявляли, але і туди він ще встигне, якщо буде і далі так само працювати. Нехай Ворсклі користь поки приносить", - сказав Супрун.

Нагадаємо, що 16-річний воротар Ворскли Павло Ісенко відмінно відіграв у серії пенальті у півфіналі Кубка України проти Маріуполя.

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