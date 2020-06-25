 Маліновський став найкращим у складі Аталанти в матчі з Лаціо | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський став найкращим у складі Аталанти в матчі з Лаціо

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Український півзахисник відзначився голом
Маліновський став найкращим у складі Аталанти в матчі з Лаціо
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - iSport.ua.

Аталанта обіграла Лаціо в рамках 27-го туру італійської Серії А завдяки чудовій грі українця Руслана Маліновського.

На 66-й хвилині Руслан з-за меж штрафного завдав гарматного удару, зрівнявши рахунок.

Портал SofaScore оцінив гру Маліновського в 8,3 бала. Це найвищий показник серед усіх футболістів.

На думку WhoScored, Маліновський награв на оцінку 8,6, що також є найкращим показником серед всіх учасників матчу.

Раніше, Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А.

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