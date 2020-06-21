 Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно
Вчора 14:31 1116
Українець потрапив до символічної збірної першого туру чемпіонату Латвії
Вчора 23:25 152
Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ
Вчора 21:27 2563
Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів
Вчора 20:09 1500
Шевченко: Пірло ходив по полю пішки і все одно був найкращим
Вчора 18:40 2203
Разван Луческу: Мій батько мало заробляв
Вчора 17:25 2467
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка
Вчора 13:49 4186 1
УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати - Олімпік
20.06.2020 22:11 564
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
20.06.2020 21:46 1172 1
Шахтар вирвав перемогу в Олександрії та став чемпіоном України
20.06.2020 21:23 3221 1
Блоги
Кварцяний про продажних суддів, трансфери за картоплю та бійки з командою - Вацко Live
Кварцяний про продажних суддів, трансфери за картоплю та бійки з командою - Вацко Live Valeriy Ruchka
Вчора 15:50 349
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 4185 1
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020 Valeriy Ruchka
Вчора 11:43 739
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
Вчора 10:58 1232 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
Вчора 09:52 2587
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1172 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2219
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 1714
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
20.06.2020 15:02 6654 1
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
20.06.2020 12:39 1614 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21 Червня 2020
23:57 Футбол Скрипник: З Вернидубом все нормально 339
23:40 Футбол Шебек: Арбітр помилився у двох епізодах з пенальті в матчі Шахтар - Олександрія 441
23:25 Футбол Українець потрапив до символічної збірної першого туру чемпіонату Латвії 152
23:09 Футбол Десна - Зоря 1:2. Огляд матчу 625
22:53 Футбол Евертон та Ліверпуль не виявили переможця у 30 турі АПЛ 676
22:40 Футбол Валенсія переграла Осасуну у 30 турі Ла-Ліги 918
22:26 Футбол Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А 1104
22:10 Бокс Таїландський чемпіон перевершив Мейвезера, закінчивши кар'єру з 54 перемогами 1721
21:55 Футбол Шахтар Вернидуба не зміг здолати Рух у 14 турі чемпіонату Білорусі 1227
21:40 Бокс Президент WBC: Бій Ф'юрі з Джошуа - звичайна спекуляція 2018
21:27 Футбол Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ 2563
21:10 Футбол Рома веде переговори з Вертонгеном 1506
20:55 Футбол Ньюкасл - Шеффілд Юнайтед 3:0. Огляд матчу 1392
20:40 Футбол Вітебськ здолав Мінськ у 14 турі чемпіонату Білорусі 1782
20:24 Футбол Челсі здобув вольову перемогу над Астон Віллою у 30 турі АПЛ 1822
20:09 Футбол Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів 1500
19:55 Футбол Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Сассуоло 1990
19:40 Футбол Хавбек Барселони через травму пропустить близько двох тижнів 1875
19:31 Пряма трансляція Десна - Зоря: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 807
19:25 Футбол Сельта - Алавес 6:0. Огляд матчу 1653
19:10 Футбол Конопля та Картушов вийдуть у стартовому складі Десни на матч із Зорею 1757
18:55 Бокс Експерт ESPN: Я не впевнений, що Джошуа зможе перемогти Усика 1762
18:40 Футбол Шевченко: Пірло ходив по полю пішки і все одно був найкращим 2203
18:25 Бокс Ф'юрі: Якби Вайлдер продовжив бій, то з ним би відбулося щось жахливе 504
18:10 Футбол БАТЕ на класі переграв Білшину у 14 турі чемпіонату Білорусі 2046

Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А

Вчора 22:26 1104 0
Гості провалили перший тайм матчу
Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А
#Сассуоло, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у 25 турі італійської Серії А Аталанта приймала Сассуоло.  

Ще до перерви матчу Аталанта зробила вагому заявку на перемогу у зустрічі, забивши три голи. 

Українець Руслан Маліновський гру розпочинав на лаві запасних - на 70-ій хвилині він вийшов на заміну. Гості змогли забити гол престижу.

Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 21 червня

Аталанта - Сассуоло 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 16 Дьїмсіті, 2:0 - 31 Сапата, 3:0 - 38 Бурабія (авт), 4:0 - 66 Сапата, 4:1 - 90+2 Бурабія

Раніше, Торіно та Парма розписали мирову в 25 турі Серії А.

Коментарі ()