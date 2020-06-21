Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А

Гості провалили перший тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у 25 турі італійської Серії А Аталанта приймала Сассуоло.

Ще до перерви матчу Аталанта зробила вагому заявку на перемогу у зустрічі, забивши три голи.

Українець Руслан Маліновський гру розпочинав на лаві запасних - на 70-ій хвилині він вийшов на заміну. Гості змогли забити гол престижу.

Чемпіонат Італії - Серія А

25 тур, 21 червня

Аталанта - Сассуоло 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 16 Дьїмсіті, 2:0 - 31 Сапата, 3:0 - 38 Бурабія (авт), 4:0 - 66 Сапата, 4:1 - 90+2 Бурабія

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