Гравці Зорі привертають увагу інших клубів.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вказав на інтерес інших клубів до футболістів луганського клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У нас половиною команди цікавляться інші клуби. Коли ми грали в єврокубках, на наших футболістів звертали увагу.

З приводу Богдана Михайліченка скажу, що нам приємно, що у нас є гравець, яким цікавляться такі клуби. Але на цей час він гравець Зорі і, сподіваємося, в цих п'яти іграх він принесе нам користь в досягненні наших завдань, - сказав Скрипник.