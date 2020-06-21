Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ

Швидкий гол гостей вплинув на хід гри

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ чернігівська Десна зустрічалася з луганською Зорею.

Луганська команда змогла забити швидкий гол. У другому таймі матчу Михайліченко гарним ударом подвоїв рахунок. У компенсовані хвилини господарі один гол відіграли.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

27 тур, 21 червня

Десна - Зоря 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Кочергін, 0:2 - 55 Михайліченко, 1:2 - 90+8 Фаворов (пен)

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.