 Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно
Сьогодні 14:31 877
Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ
Сьогодні 21:27 59
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка
Сьогодні 13:49 3172 1
УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати - Олімпік
Вчора 22:11 544
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Вчора 21:46 1115 1
Шахтар вирвав перемогу в Олександрії та став чемпіоном України
Вчора 21:23 3168 1
Помер президент Європейської Асоціації легкої атлетики
Вчора 20:20 605
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
Вчора 20:19 2066
В МОЗ дозволили відновлення сезону у Першій лізі
Вчора 11:46 1586
Рух просить перенести матч з Агробізнесом через спалах коронавірусу
Вчора 09:17 1535
Блоги
Кварцяний про продажних суддів, трансфери за картоплю та бійки з командою - Вацко Live
Кварцяний про продажних суддів, трансфери за картоплю та бійки з командою - Вацко Live Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:50 287
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 3165 1
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020
Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:43 702
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:58 1169 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:52 2496
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
Вчора 21:46 1115 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
Вчора 20:19 2064
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
Вчора 17:24 1646
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 6384 1
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
Вчора 12:39 1569 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:27 Футбол Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ 59
21:10 Футбол Рома веде переговори з Вертонгеном 357
20:55 Футбол Ньюкасл - Шеффілд Юнайтед 3:0. Огляд матчу 415
20:40 Футбол Вітебськ здолав Мінськ у 14 турі чемпіонату Білорусі 598
20:24 Футбол Челсі здобув вольову перемогу над Астон Віллою у 30 турі АПЛ 610
20:09 Футбол Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів 897
19:55 Футбол Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Сассуоло 756
19:40 Футбол Хавбек Барселони через травму пропустить близько двох тижнів 905
19:31 Пряма трансляція Десна - Зоря: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 748
19:25 Футбол Сельта - Алавес 6:0. Огляд матчу 887
19:10 Футбол Конопля та Картушов вийдуть у стартовому складі Десни на матч із Зорею 972
18:55 Бокс Експерт ESPN: Я не впевнений, що Джошуа зможе перемогти Усика 1508
18:40 Футбол Шевченко: Пірло ходив по полю пішки і все одно був найкращим 1481
18:25 Бокс Ф'юрі: Якби Вайлдер продовжив бій, то з ним би відбулося щось жахливе 458
18:10 Футбол БАТЕ на класі переграв Білшину у 14 турі чемпіонату Білорусі 1549
17:53 Футбол Ньюкасл розгромив Шеффілд Юнайтед у 30 турі АПЛ 1436
17:40 Футбол Ібрагімович може перейти до Фіорентини 1807
17:25 Футбол Разван Луческу: Мій батько мало заробляв 2172
17:10 Футбол Сельта знищила Алавес у 30 турі Ла-Ліги 1842
16:55 Футбол Іспанський футболіст загинув у результаті нещасного випадку 2255
16:40 Футбол Брестське Динамо отримало ліцензію від УЕФА на наступний сезон 1765
16:25 Футбол Автор єдиного гола збірної Іраку на чемпіонаті світу помер від коронавірусу 2068
16:10 Теніс Ястремська планує виступити на US Open 1907
15:50 Блог Кварцяний про продажних суддів, трансфери за картоплю та бійки з командою - Вацко Live 288
15:39 Бокс Арум - мудак! Вайт жорстко розкритикував промоутера Ломаченка 2035

Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ

Сьогодні 21:27 59 0
Швидкий гол гостей вплинув на хід гри
Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ
#Десна, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ чернігівська Десна зустрічалася з луганською Зорею.

Луганська команда змогла забити швидкий гол. У другому таймі матчу Михайліченко гарним ударом подвоїв рахунок. У компенсовані хвилини господарі один гол відіграли.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
27 тур, 21 червня

Десна - Зоря 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Кочергін, 0:2 - 55 Михайліченко, 1:2 - 90+8 Фаворов (пен)

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.

Коментарі ()