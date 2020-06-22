 Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Бернлі | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Бернлі

Сьогодні 21:14 628 0
Сталив відомі стартові склади команд
Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Бернлі
#Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 червня, Манчестер Сіті у 30 турі АПЛ приймає Бернлі.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон - Канселье, Фернандінью, Отаменді, Зінченко - Фоден, Родрі, Д. Сілва - Марез, Агуеро, Б. Сілва

Запасні: Карсон, Уокер, Емерік Ляпорт, Менді, Гюндоган, Де Брейне, Стерлінг, Габріель Жезус, Сане

Бернлі: Поуп - Лоутон, Тарковського, Мі, Тейлор - Браунхілл, Вествуд, Корк, Макніл - Родрігес, Видра

Запасні: Пікок-Фаррелл, Йенсен, Пітерс, Лонг, Данн, Томас, Томпсон

Матч розпочнеться о 22:00.

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