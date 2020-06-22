Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Бернлі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 червня, Манчестер Сіті у 30 турі АПЛ приймає Бернлі.
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон - Канселье, Фернандінью, Отаменді, Зінченко - Фоден, Родрі, Д. Сілва - Марез, Агуеро, Б. Сілва
Запасні: Карсон, Уокер, Емерік Ляпорт, Менді, Гюндоган, Де Брейне, Стерлінг, Габріель Жезус, Сане
Бернлі: Поуп - Лоутон, Тарковського, Мі, Тейлор - Браунхілл, Вествуд, Корк, Макніл - Родрігес, Видра
Запасні: Пікок-Фаррелл, Йенсен, Пітерс, Лонг, Данн, Томас, Томпсон
Матч розпочнеться о 22:00.