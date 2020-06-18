Ребров: Чемпіонат Угорщини слабкіший за УПЛ? Погляньте на трибуни

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров сумнівається в тому, що чемпіонат Угорщини слабкіший за УПЛ.

Про це заявив сам фахівець.

"В Україні, до речі, чомусь вважають, що угорський чемпіонат слабший за наш, але погляньте на трибуни: кожен матч збирав тут до карантину по п'ятнадцять тисяч глядачів, а на єврокубках був незмінний аншлаг.

Шкода, але такою увагою публіки не можуть похвалитися навіть провідні українські команди", - сказав Ребров.