УЄФА закликає перенести закриття трансферного вікна на 5 жовтня

Джерело - УАФ.
Виконавчий комітет УЄФА 18 червня затвердив остаточний термін для подачі заявок на групові етапи єврокубкових турнірів-2020/2021.
Про це повідомляє УАФ.
Клуби повинні встигнути до 6 жовтня 2020 року.
Важливо: УЄФА прийняв рішення дограти єврокубки та назвав дати і міста
У зв'язку з цим Виконавчий комітет УЄФА закликав європейські асоціації перенести закриття трансферного літнього вікна на 5 жовтня поточного року.
Відзначимо, що раніше більшість асоціацій закривало літнє трансферне вікно в кінці серпня.