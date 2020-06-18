УЄФА закликає перенести закриття трансферного вікна на 5 жовтня

Клуби зможуть подавати заявки на групові етапи єврокубків до шостого жовтня

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет УЄФА 18 червня затвердив остаточний термін для подачі заявок на групові етапи єврокубкових турнірів-2020/2021.

Про це повідомляє УАФ.

Клуби повинні встигнути до 6 жовтня 2020 року.

У зв'язку з цим Виконавчий комітет УЄФА закликав європейські асоціації перенести закриття трансферного літнього вікна на 5 жовтня поточного року.

Відзначимо, що раніше більшість асоціацій закривало літнє трансферне вікно в кінці серпня.