УЄФА прийняв рішення дограти єврокубки та назвав дати і міста

Матчі Ліги чемпіонів будуть зіграні в Лісабоні, а Ліги Європи – в Німеччині

На засіданні Виконкому УЄФА було прийнято рішення дограти єврокубки поточного сезону.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Офіційні рішення УЄФА:

Прийнято рішення про догравання поточного сезону єврокубків у серпні.

Жеребкування матчів, що залишилися єврокубків відбудеться 10 липня.

Догравання єврокубків зі стадії 1/4 фіналу пройде в скороченому форматі, з одного матчу.

Фінальний турнір 8-ми клубів в Лізі чемпіонів прийме португальський Лісабон.

Фінальний турнір 8-ми клубів в Лізі Європи – Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург і Гельзенкірхен.

1/8 фіналу ЛЄ Інтер – Хетафе і Рома – Севілья пройдуть з одного матчу в Німеччині.

Решта шість пар ЛЕ, в т.ч. Шахтар – Вольфсбург, зіграють другі матчі, як заплановано.

Фінальний матч ЛЄ відбудеться 21 серпня в Кельні, а ЛЧ – 23 серпня в Лісабоні.

Фінальний турнір 8-ми клубів в жіночій Лізі чемпіонів пройде в Більбао і Сан-Себастьяні.

Суперкубок Європи 2020 пройде в Будапешті, столиці Угорщини, 24 вересня.

Фінал Ліги чемпіонів в наступному, 2021 року відбудеться в турецькому Стамбулі.

Фінал Ліги чемпіонів у 2022 році планується в російському Санкт-Петербурзі.

Всі 12 міст зможуть провести перенесений чемпіонат Європи з футболу в 2021 році.

Кваліфікація ЛЧ і ЛЄ наступного сезону буде складатися з одного матчу, а не двох.