Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров є одним із найперспективніших тренерів у Європі.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов у Facebook.

"Вітаю свого давнього друга, Сергія Реброва з другим поспіль чемпіонством в Угорщині. 2 - з Динамо Київ, 2 - з Ференцварошом! Даєш групу Ліги чемпіонів!

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На Станіславовича вже хороший попит в Європі (Фенербахче), а буде ще кращим. Вважаю, за межами чемпіонатів ТОП-10 Ребров - один з найбільш цікавих і перспективних тренерів. Все тільки починається", - написав Андронов.