Трабзонспор переграв Фенербахче і вийшов до фіналу Кубка Туреччини

За сумою двох матчів 5:2

Джерело - Чемпіон.

У першому півфінальному протистоянні Кубка Туреччини зустрічалися Фенербахче і Трабзонспор.

Гості змогли забити швидкий гол. До перерви господарі зрівняли рахунок. Та все ж забитий гол на 83-ій хвилині став вирішальним у цьому протистоянні. А далі гості забили ще раз.

Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь Трабзонспору. То ж за сумою двох матчів до фіналу вийшов Трабзонспор.

18 червня відбудеться матч-відповідь другого півфіналу турніру Антальяспор - Аланіяспор. Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь Аланіяспора.

Кубок Туреччини

Півфінал, матч-відповідь

16 червня

Фенербахче - Трабзонспор 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Серлот, 1:1 - 42 Тюрюч, 1:2 - 83 Серлот, 1:3 - 90+4 Новак

Раніше, Фенербахче готує трансфер Морозюка.