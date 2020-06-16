Трабзонспор переграв Фенербахче і вийшов до фіналу Кубка Туреччини

Джерело - Чемпіон.
У першому півфінальному протистоянні Кубка Туреччини зустрічалися Фенербахче і Трабзонспор.
Гості змогли забити швидкий гол. До перерви господарі зрівняли рахунок. Та все ж забитий гол на 83-ій хвилині став вирішальним у цьому протистоянні. А далі гості забили ще раз.
Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь Трабзонспору. То ж за сумою двох матчів до фіналу вийшов Трабзонспор.
18 червня відбудеться матч-відповідь другого півфіналу турніру Антальяспор - Аланіяспор. Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь Аланіяспора.
Фенербахче - Трабзонспор 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Серлот, 1:1 - 42 Тюрюч, 1:2 - 83 Серлот, 1:3 - 90+4 Новак
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