Фенербахче готує трансфер Морозюка

Микола Морозюк може змінити клуб

Фенербахче збирається підписати флангового захисника Різеспора Миколу Морозюка.

Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, клуби вже ведуть переговорний процес, причому сам Морозюк бажає перейти в Фенербахче, щоб мати можливість жити в Стамбулі.

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Відзначимо, що 10 червня Фенербахче заявив про припинення співпраці з 32-річним правим захисником Маурісіо Іслою, однак, за наявними даними, в переговори з Морозюком "канарки" вступили задовго до цього.

Контракт Морозюка з Різеспором розрахований до липня 2021 року.

У поточному сезоні українець зіграв 23 матчі, в яких відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею.

Нагадаємо, Морозюк розлучився із дружиною.