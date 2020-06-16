Фенербахче готує трансфер Морозюка

Джерело - sport.ua.
Фенербахче збирається підписати флангового захисника Різеспора Миколу Морозюка.
Про це повідомляє Fotospor.
За інформацією джерела, клуби вже ведуть переговорний процес, причому сам Морозюк бажає перейти в Фенербахче, щоб мати можливість жити в Стамбулі.
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Відзначимо, що 10 червня Фенербахче заявив про припинення співпраці з 32-річним правим захисником Маурісіо Іслою, однак, за наявними даними, в переговори з Морозюком "канарки" вступили задовго до цього.
Контракт Морозюка з Різеспором розрахований до липня 2021 року.
У поточному сезоні українець зіграв 23 матчі, в яких відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею.
Нагадаємо, Морозюк розлучився із дружиною.