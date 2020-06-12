Венгер: Я впевнений, що Барселона придбає ще одного нападника

Француз Антуан Грізманн ще повністю не адаптувався у каталонській Барселоні.

Про це заявив фахівець Арсен Венгер.

"Барселона завжди купувала великих гравців. Каталонці можуть купити нападника: звичайно, Луїс Суарес та Ліонель Мессі є основними ланками синьо-гранатових в атаці, але їм може знадобитися той, хто буде завершувати випади.

Я все ще вірю, що Грізманн почне активно забивати - він ще не повністю адаптувався. Антуан - відмінний бомбардир, зараз він буде виглядати свіжішим. Але я впевнений, що Барселона придбає ще одного нападника", - зазначив Венгер.