 Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду | Футбол | Champion.com.ua
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Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду

Сьогодні 15:56 206 0
Арсен Венгер прокоментував проблему визначення офсайду у футболі
Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду
#Венгер

Джерело - ua.tribuna.com.

Екс-тренер Арсенала запропонував внести зміни під час фіксування положення поза грою.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Є можливість змінити це правило, щоб не говорити, що частина носа гравця знаходиться в офсайді.

Офсайд не буде фіксуватися, якщо частина тіла футболіста, якою можна забити гол, знаходиться на одній лінії із захисником, навіть якщо інші частини тіла атакуючого гравця знаходяться попереду.

Це вирішить проблему, і більше не буде рішень про міліметровий офсайд", - розповів Венгер.

Відзначимо, що за нинішніми правилами офсайд визначається, коли гравець будь-якою частиною голови, тіла або ноги знаходиться ближче до лінії воріт суперника, ніж м'яч і передостанній гравець суперника. Руки всіх гравців, включаючи воротарів, не враховуються для визначення положення "поза грою".

Нагадаємо, ФІФА може змінити правила фіксації офсайду.

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