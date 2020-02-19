Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду

Екс-тренер Арсенала запропонував внести зміни під час фіксування положення поза грою.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Є можливість змінити це правило, щоб не говорити, що частина носа гравця знаходиться в офсайді.

Офсайд не буде фіксуватися, якщо частина тіла футболіста, якою можна забити гол, знаходиться на одній лінії із захисником, навіть якщо інші частини тіла атакуючого гравця знаходяться попереду.

Це вирішить проблему, і більше не буде рішень про міліметровий офсайд", - розповів Венгер.