Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду

Джерело - ua.tribuna.com.
Екс-тренер Арсенала запропонував внести зміни під час фіксування положення поза грою.
Про це розповів сам французький спеціаліст.
"Є можливість змінити це правило, щоб не говорити, що частина носа гравця знаходиться в офсайді.
Офсайд не буде фіксуватися, якщо частина тіла футболіста, якою можна забити гол, знаходиться на одній лінії із захисником, навіть якщо інші частини тіла атакуючого гравця знаходяться попереду.
Це вирішить проблему, і більше не буде рішень про міліметровий офсайд", - розповів Венгер.
Відзначимо, що за нинішніми правилами офсайд визначається, коли гравець будь-якою частиною голови, тіла або ноги знаходиться ближче до лінії воріт суперника, ніж м'яч і передостанній гравець суперника. Руки всіх гравців, включаючи воротарів, не враховуються для визначення положення "поза грою".
Нагадаємо, ФІФА може змінити правила фіксації офсайду.