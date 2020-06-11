В ПФЛ роз’яснили норму про неявку клубу на матч

У випадку коли клуб Першої ліги двічі не з'явиться на матч, його автоматично знімуть із чемпіонату.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Дві неявки на матчі – зняття з чемпіонату. Поясніть цю норму. А якщо хтось захворів у команді? Якщо хтось захворів в команді, то це окрема історія. Якщо Карпати пішли на карантин, то це УПЛ не вважає неявкою. Неявка – це в тому випадку, якщо команда без поважних причин не приїхала на матч, не вийшла грати. Тоді діє регламент. Дві неявки – зняття з чемпіонату", - розповів Макаров.