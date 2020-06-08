 Блохін: Важливо було зберегти Шевченка на посаді головного тренера збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Блохін: Важливо було зберегти Шевченка на посаді головного тренера збірної України

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Олег Блохін прокоментував продовження контракту Андрія Шевченка зі збірною України
Блохін: Важливо було зберегти Шевченка на посаді головного тренера збірної України
#Шевченко, #Блохін, #Україна

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Екстренер збірної України Олег Блохін вказав на важливості збереження Андрія Шевченка наставником національної команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Вочевидь, було важливо зберегти Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України. Все логічно. Чому ні? Збірна домоглася яскравих перемог, вийшли на чемпіонат Європи з першого місця в групі. Хороший результат, всі задоволені. Не знаю, які зараз завдання поставлять перед ним, але зрозуміло, що жоден тренер не працює без завдань. Так не буває. Якими вони будуть на фінальну частину Євро? Подивимося. Найголовніше, що потенціал у збірної хороший.

Чи позначиться перенесення Євро на рік для збірної? Це вплине на всі команди. Ситуація, що склалася, впливає і на футбол, і на життя. Трохи прикро, що перенесли Євро, тому що збірна зараз була в накаті. Якою вона буде через рік — подивимося. Команда давно не грала. Дочекаємося осінніх матчів і побачимо. Життя покаже", — розповів Блохін.

Раніше, Шевченко продовжив контракт зі збірною України.

Нагадаємо, Скічко заявив, що Шевченко прийшов у збірну на брехні.

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