Джерело - офіційний сайт Динамо.
Робота журналістів дає можливість вболівальникам бути ближче до того, що відбувається всередині футбольної кухні.
Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.
"Журналісти є важливою складовою спортивного і, зокрема, футбольного світу. Ваша робота дає можливість вболівальникам бути ближче до того, що відбувається всередині футбольної кухні", - сказав Суркіс.
Актуально: Суркіс - про повернення Сьоміна: Я це не обговорюю
"Бажаю вам натхнення, неупередженості, об'єктивності, а також успішної реалізації нових оригінальних ідей і творчих задумів ", - підсумував президент Динамо
Відзначимо, що сам Сьомін, говорячи про можливість повернутися у Динамо, підкреслив, що до нього з такою пропозицією ніхто не звертався.