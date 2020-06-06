Президент Динамо привітав українських журналістів з професійним святом

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Робота журналістів дає можливість вболівальникам бути ближче до того, що відбувається всередині футбольної кухні.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Журналісти є важливою складовою спортивного і, зокрема, футбольного світу. Ваша робота дає можливість вболівальникам бути ближче до того, що відбувається всередині футбольної кухні", - сказав Суркіс.

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"Бажаю вам натхнення, неупередженості, об'єктивності, а також успішної реалізації нових оригінальних ідей і творчих задумів ", - підсумував президент Динамо

Відзначимо, що сам Сьомін, говорячи про можливість повернутися у Динамо, підкреслив, що до нього з такою пропозицією ніхто не звертався.