Лос-Анджелес Гелаксі розірвав контракт з гравцем через допис жінки у соцмережі

Джерело - championat.com.
Керівництво Лос-Анджелес Гелаксі достроково розірвало угоду з футболістом команди Александаром Катаі.
Про це повідомляє пресслужба американського клубу.
Причиною такого рішення стали висловлювання дружини форварда щодо протестуючих в США. Зокрема, вона висловлювала надію, що поліцейські будуть тиснути і вбивати протестувальників, і назвала протестувальників "звірами".
Також, дівчина негативно відгукувалася про рух Black Lives Matter, що закликає захистити темношкірих.
Футболіст вибачився і назвав неприйнятними коментарі своєї дружини. Попри це, Лос-Анджелес Гелаксі розірвав контракт з гравцем під тиском фанатів, незадоволених вчинком дівчини.
Раніше, Михайлюк взяв участь в акції протесту у США.