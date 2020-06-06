Лос-Анджелес Гелаксі розірвав контракт з гравцем через допис жінки у соцмережі

Жінка футболіста закликала вбивати протестуючих у США

Керівництво Лос-Анджелес Гелаксі достроково розірвало угоду з футболістом команди Александаром Катаі.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Причиною такого рішення стали висловлювання дружини форварда щодо протестуючих в США. Зокрема, вона висловлювала надію, що поліцейські будуть тиснути і вбивати протестувальників, і назвала протестувальників "звірами".

Також, дівчина негативно відгукувалася про рух Black Lives Matter, що закликає захистити темношкірих.

Футболіст вибачився і назвав неприйнятними коментарі своєї дружини. Попри це, Лос-Анджелес Гелаксі розірвав контракт з гравцем під тиском фанатів, незадоволених вчинком дівчини.

Раніше, Михайлюк взяв участь в акції протесту у США.