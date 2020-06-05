 Директор Волині: Інгулець і Агробізнес не мають умов приймати команди-суперниць | Футбол | Champion.com.ua
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Директор Волині: Інгулець і Агробізнес не мають умов приймати команди-суперниць

Сьогодні 20:40 219 0
Кошельник - про дотримання вимог медичного протоколу клубами Першої ліги
Директор Волині: Інгулець і Агробізнес не мають умов приймати команди-суперниць
#Волинь, #Інгулець

Джерело - Tribuna.com.

Тести роблять раз на два тижні - якщо у одного виявили, то за цей час можуть і інші гравці і співробітники клубу захворіти.

Про це заявив спортивний директор Волині Валентин Кошельник.

"У виконкомі розумні люди. Вони все зважать і приймуть правильне рішення. Про що ми говоримо? Шість команд голосували, а Макаров голосував сьомим. Хоча вісім команд були проти продовження [спочатку].

А ще медичний протокол. Ось у Волині здоровенний стадіон, у нас роздягальні по сто квадратів, але ми не можемо виконати цей протокол. Нехай не ображаються умовні Інгулець і Агробізнес, але у них немає умов приймати команди. Все роздягальні разом - сто метрів.

Тому скасуйте цей медичний протокол - хто виживе, той виживе. Візьміть на себе відповідальність. Макаров, візьми на себе відповідальність - скажіть, що ми не будемо виконувати протокол.

Ось ми приїжджаємо кудись на виїзд, а там не виконують по роздягальні медпротокол. Те ця команда не допускається? Ми йдемо відразу на порушення цього протоколу. Ви думаєте, ми не хочемо грати? Так хочемо обома руками, але дайте чіткі правила. Їх немає.

Ось припустимо. За два тури до кінця чемпіонату в команді, яка лідирує в таблиці, хворіє три хлопця. Їх на карантин на 14 днів, до місяця вони відновлюються. Так що, ця команда знята? Або така ситуація, як в Карпатах.

Тести роблять раз на два тижні - якщо у одного виявили, то за цей час можуть і інші захворіти.

Або нехай буде рішення, що ніхто не дотримується цього медичного протоколу. Або нехай напишуть, що сто метрів вистачить для обох команд", - зазначив Кошельник.

Раніше, чемпіонат у Першій лізі буде дограно.

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