Клуби визначились із форматом та датою рестарту

На Раді ліг ПФЛ представники клубів Першої ліги проголосували за рішення продовжити чемпіонат у звичному форматі.

Про це повідомляє UA-футбол.

Участь у голосуванні брали 10 клубів та президент ПФЛ. За проголосували 6 клубів та ПФЛ, проти - 4 клуби.

При цьому скасовується дія пункту регламенту, згідно з якою за дві неявки на матч команда знімається з чемпіонату. Однак якщо команда двічі пропустила матчі, то в наступних брати участі вже не зможе.

Також на Раді ПФЛ ухвалено рішення про плей-офф між 15-ю та 16-ю командами Першої ліги та командами, що посіли треті місця в групах Другої ліги. Таким чином в сезоні 2020/2021 в чемпіонаті Першої ліги візьмуть участь 18 клубів.

Остаточне рішення щодо продовження сезону в Першій лізі буде прийняте Виконкомом УАФ.

Таким чином, чемпіонат в Першій лізі буде продовжено, якщо Виконком УАФ дасть добро. Відновлення чемпіонату планується на 23 червня, матчі проходитимуть з дотримання вимог медичного протоколу.

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