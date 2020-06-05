До матчу 24 туру УПЛ з Шахтарем київське Динамо фізично було добре підготовлене.

Про це заявив Артем Мілевський.

"Дивився тільки перший тайм, Марлос - це щось з чимось.

Динамо, як зазвичай, фізично готове добре. Видно, що вони за цю паузу тест Купера, напевно, побігали, 6 по 200, 10 по 800. Вони готові супер, але є такі футболісти, як Марлос. Індивідуальна майстерність: віддав, вбіг, пробив - виймай.

З цим нічого не зробиш. А ви далі бігайте", - сказав Мілевський.