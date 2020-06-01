Клуби вносять пропозицію повернення глядачів

На липень уряд Італії розглядає можливість відкриття кінотеатрів і проведення концертів, а клуби Серії A хочуть, щоб дозволили і часткове повернення уболівальників на стадіон.

Про це повідомляє Football Italia.

Клуби запропонували, щоб з середини липня було дозволено заповнювати арени на 10-25% зі збереженням соціального дистанціювання.

У деяких країнах матчі вже проходять з уболівальниками. Зокрема, в Угорщині дозволили гри з 25% заповнюваність арени.

Нагадаємо, у Серії А назвали дати перших матчів.