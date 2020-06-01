Попов розкритикував суддівство у матчі Шахтар – Динамо

Денис Попов у соцмережі відреагував на скандальне рішення у матчі Шахтар - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Денис Попов розкритикував роботу бригади арбітрів на чолі з Катериною Монзуль в епізоді зі скасуванням взяття воріт "гірників" в першому таймі.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

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На 20-й хвилині зустрічі Сергій Сидорчук відкрив рахунок в грі, але арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт через фол Дениса Попова на Тарасі Степаненко.

Попов гнівно відреагував на дане рішення у соцмережі.

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.