Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було

Головний арбітр матчу Шахтар – Динамо Катерина Монзуль несправедливо скасувала гол киян у ворота "гірників".

Про це розповів ексгравець Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук.

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"В даному епізоді не згоден з арбітром Монзуль. Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було. Таке відчуття, що Попов шукав контакт із плечем, корпусом. А Степаненко, досвідчений гравець, впав. Я б на місці Степаненка зробив те ж саме. Для мене в цьому епізоді — більше гол. Попов торкнувся Степаненка, але не було удару", — вважає Шевчук.