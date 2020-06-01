Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було

Джерело - footballua.tv.
Головний арбітр матчу Шахтар – Динамо Катерина Монзуль несправедливо скасувала гол киян у ворота "гірників".
Про це розповів ексгравець Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук.
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"В даному епізоді не згоден з арбітром Монзуль. Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було. Таке відчуття, що Попов шукав контакт із плечем, корпусом. А Степаненко, досвідчений гравець, впав. Я б на місці Степаненка зробив те ж саме. Для мене в цьому епізоді — більше гол. Попов торкнувся Степаненка, але не було удару", — вважає Шевчук.
Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.