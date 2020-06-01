 Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо у 24 турі УПЛ
Вчора 18:55 5933 1
Михайличенко: Шкода, що перша гра після перерви саме з Шахтарем
Вчора 22:09 841
Шахтар - Динамо: підсумки матчу 24 туру УПЛ
Вчора 19:41 900
Шахтар Донецьк - Динамо Київ 3:1. Як це було
Вчора 18:55 16615 1
Джошуа розповів, що завадило Кличку стати найвідомішим боксером у світі
Вчора 16:40 3003
9 квартир, 10 автомобілів і мільйони доларів. Григорій Суркіс подав електронну декларацію
Вчора 13:56 1465
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз
Вчора 08:09 3144
Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі
Вчора 01:32 2341
Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу
30.05.2020 21:35 2007
Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ
30.05.2020 18:57 2004
Блоги
Алієв - Вакулюк: відео бою
Алієв - Вакулюк: відео бою Valeriy Ruchka
30.05.2020 12:04 2944
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко Valeriy Ruchka
30.05.2020 10:25 412
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2020 20:03 2397
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто!
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто! Андрій Твердохліб
29.05.2020 16:02 5531 3
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол Андрій Твердохліб
29.05.2020 15:31 1167
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:27 Футбол Падерборн - Боруссія Д 1:6. Огляд матчу 386
08:13 Футбол Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було 1335
31 Травня 2020
23:58 Футбол Ференцварош Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша у 26 турі чемпіонату Угорщини 1660
23:48 Футбол Брюгге зберіг можливість викупу контракту Соболя у Шахтаря 1341
23:35 Футбол Хавбек Зорі: З Олександрією грати складніше, ніж з Динамо і Шахтарем 1292
23:21 Футбол Капітан Динамо: Хочеться просто привітати Шахтар з перемогою 1717
23:08 Футбол Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Динамо 1535
22:55 Футбол Гасперіні пояснив, за які якості цінує Маліновського 1538
22:39 Бокс Арум: Бій Ломаченка і Лопеса буде у вересні 1554 1
22:24 Футбол Леоненко: Гол Сидорчука скасували правильно, Попов порушив правила проти Степаненка 2113
22:09 Футбол Михайличенко: Шкода, що перша гра після перерви саме з Шахтарем 841
21:54 Футбол Динамо виграло брестське дербі у 11 турі чемпіонату Білорусі 1602
21:41 Футбол Ірина Морозюк вважає, що Микола зраджував їй після паузи в їхніх відносинах 1590
21:27 Блог Гол Сидорчука, який не зарахувала арбітр матчу 4289 1
21:25 Футбол Боруссія М - Уніон 4:1. Огляд матчу 1265
21:09 Футбол Ягеллонія Романчука переграла Краковію. Результати 27 туру чемпіонату Польщі 1426
20:52 Футбол Дортмундська Боруссія розтрощила Падерборн у 29 турі Бундесліги 1675
20:42 Футбол Каштру: Ми відірвалися ще більше від другого місця 1540
20:32 Футбол Худжамов: Попов не бив Степаненка 1702
20:24 Футбол Колишній керівник арбітрів АПЛ: Степаненко симулював, гол Сидорчука потрібно було зараховувати 1803
20:10 Футбол БАТЕ мінімально переміг Іслоч у 11 турі чемпіонату Білорусі 1568
19:59 Пряма трансляція Рух - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 11 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 835
19:54 Футбол Михайличенко: Хто краще використовує свої моменти, той і виграє 1448
19:50 Блог Жарт дня. Михайличенко дотепно потролив Владу Седан 1467
19:41 Блог Шахтар - Динамо: підсумки матчу 24 туру УПЛ 900

Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було

Сьогодні 08:13 1335 0
В'ячеслав Шевчук прокоментував скасований у ворота Шахтаря гол Динамо
Шевчук: Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було
#Шахтар, #Динамо, #Попов

Джерело - footballua.tv.

Головний арбітр матчу Шахтар – Динамо Катерина Монзуль несправедливо скасувала гол киян у ворота "гірників".

Про це розповів ексгравець Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук.

Актуально: Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Динамо

"В даному епізоді не згоден з арбітром Монзуль. Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було. Таке відчуття, що Попов шукав контакт із плечем, корпусом. А Степаненко, досвідчений гравець, впав. Я б на місці Степаненка зробив те ж саме. Для мене в цьому епізоді — більше гол. Попов торкнувся Степаненка, але не було удару", — вважає Шевчук.

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.

Коментарі ()