Стали відомі умови допуску уболівальників на футбольні стадіони

У Польщі з 19 червня під час футбольних матчів вищої ліги (Ekstraklasa), а також першої та другої ліг стадіони зможуть наповнюватися уболівальниками на 25%.

Про це розповів голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

“Можливим буде повернення уболівальників на стадіони за відповідними правилами і процедурами… Польська асоціація футболу і Ekstraklasa визначили, що це буде 19 червня”,- заявив Моравецький.

Він додав, що уболівальників на стадіонах зможе бути не більше 25% місткості трибун. Також, потрібно буде дотримуватися відповідних засобів безпеки: розсадження глядачів на трибунах відбуватиметься відповідно до наявних санітарних норм.

Нагадаємо, Лех з Костевичем і Бутком пробився у півфінал Кубка Польщі.