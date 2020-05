Серія А відновить чемпіонат 20 червня

Чемпіонат Італії визначився із датою відновлення турніру.

Про це повідомляє Goal.

Матчі Серії А будуть відновлені починаючи вже з 20-го червня. У п'ятницю, 29 травня, буде опубліковано офіційний календар завершення сезону.

Кубок країни стартує ще раніше. Півфінальні матчі будуть зіграні 13 червня.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Italian Minister for Sport Vincenzo Spadafora has confirmed Serie A will definitely return, with matchday 27 set to take place on June 20 💪 pic.twitter.com/UFoKWHjcSS