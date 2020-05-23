Джерело - The Guardian.
Манчестер Юнайтед подав до суду на SEGA і Sports Interactive - розробників Football Manager.
Про це повідомляє The Guardian.
У позові йдеться, що серія Football Manager порушує права на товарний знак, використовуючи назву клубу в іграх серії.
Sega і SI стверджують, що вони використовують назву клубу як "законне посилання до футбольного клубу Манчестер Юнайтед у футбольному контексті" і використовували його і в Football Manager, і в попередній серії Championship Manager з 1992 року "без скарг від заявника".
Нагадаємо, чистий борг Манчестер Юнайтед становить 429 млн.
Раніше повідомлялося, що Тете у розширеному списку покупок Манчестер Юнайтед.