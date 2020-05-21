У порівнянні з минулим роком він виріс на 127,4 млн

Джерело - Manchester Evening News.

Чистий борг Манчестер Юнайтед станом на 31 березня склав 429,1 млн фунтів.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

У порівнянні з минулорічними показниками за аналогічний період борг збільшився на 127,4 млн.

Доходи від комерційних угод збільшилися на 2 млн фунтів (3%) і склали 68,6 млн фунтів. Доходи від трансляцій впали на 51,7% (27,8 млн) до 26 млн фунтів. Доходи від проведення матчів (Matchday) також скоротилися - на 2,6 млн фунтів (8,2%).

Нагадаємо, Тете у розширеному списку покупок Манчестер Юнайтед.