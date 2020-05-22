 Шовковський: У мене з Суркісом була джентльменська угода | Футбол | Champion.com.ua
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Шовковський: У мене з Суркісом була джентльменська угода

Вчора 22:23 751 0
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Шовковський: У мене з Суркісом була джентльменська угода
#Шовковський

Джерело - УАФ.

Тренер-помічник у національній збірній України Олександр Шовковський  у київському Динамо стільки, скільки сил вистачало.

Про це заявив сам фахівець.

"Дуже складно було після того, як йдеш у відпустку і треба знову набирати форму. А в мене починали виникати проблеми з м’язами. Відбувати номер у цьому випадку - не вихід.

Була домовленість з Ігорем Михайловичем, що я гратиму до тих пір, поки можу. Це була джентльменська угода.

Тому щороку я поновлював свій контракт ще на рік до того моменту, поки не відчув, що не можу перебувати на тому рівні, на якому був раніше", - зазначив Шовковський.

У Динамо Олександр Шовковський провів майже всю кар’єру - 1993-2016 роки.

Раніше, в УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ.

Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.

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