Шовковський: У мене з Суркісом була джентльменська угода

Тренер-помічник у національній збірній України Олександр Шовковський у київському Динамо стільки, скільки сил вистачало.

Про це заявив сам фахівець.

"Дуже складно було після того, як йдеш у відпустку і треба знову набирати форму. А в мене починали виникати проблеми з м’язами. Відбувати номер у цьому випадку - не вихід.

Була домовленість з Ігорем Михайловичем, що я гратиму до тих пір, поки можу. Це була джентльменська угода.

Тому щороку я поновлював свій контракт ще на рік до того моменту, поки не відчув, що не можу перебувати на тому рівні, на якому був раніше", - зазначив Шовковський.