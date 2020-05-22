Шовковський: У мене з Суркісом була джентльменська угода

Джерело - УАФ.
Тренер-помічник у національній збірній України Олександр Шовковський у київському Динамо стільки, скільки сил вистачало.
Про це заявив сам фахівець.
"Дуже складно було після того, як йдеш у відпустку і треба знову набирати форму. А в мене починали виникати проблеми з м’язами. Відбувати номер у цьому випадку - не вихід.
Була домовленість з Ігорем Михайловичем, що я гратиму до тих пір, поки можу. Це була джентльменська угода.
Тому щороку я поновлював свій контракт ще на рік до того моменту, поки не відчув, що не можу перебувати на тому рівні, на якому був раніше", - зазначив Шовковський.
У Динамо Олександр Шовковський провів майже всю кар’єру - 1993-2016 роки.
Раніше, в УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ.
Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.