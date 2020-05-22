 В УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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В УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ

Сьогодні 08:27 1121 0
В'ячеслав Попов прокоментував медичний протокол перед матчами УПЛ
В УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ
#УПЛ, #УАФ

Джерело - tribuna.com.

В УАФ хочуть впровадити ПЛР-тести перед кожним матчем чемпіонату УПЛ.

Про це розповів голова спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов.

"Тренувальний процес йде, майже всі команди здали ПЛР. Зараз готуємо документи для початку планових матчів. Треба сказати, що ПЛР перед кожним матчем - дороге задоволення. Чи підтримає нас керівництво УПЛ, не знаю. Але наполягатимемо на своєму.

Протягом чемпіонату дивитимемося по епідеміологічну ситуацію. Якщо зростатиме кількість захворювань в країні, тоді наполягатимемо на тому, щоб ПЛР робили перед кожним матчем. Якщо ситуація покращиться, тоді, можливо, перейдемо на імунологічні тестування.

Деякі команди почали тренування, не здавши ПЛР. Це неправильно. Річ у тому, що медичний комітет просив проводити ці тести в обов'язковому плані. Але керівництво УПЛ і ПФЛ не погодилося і зробили його рекомендаційним", - розповів Попов.

Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.

Також, оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ.

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