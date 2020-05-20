Збірна України може вперше провести матч у Полтаві

В УАФ розглядають 8 стадіонів

Джерело - Еспресо.

Виконком УАФ розглядатиме можливість проведення матчу збірної України у Полтаві.

Про це повідомляє Sport Arena.

Матч відбудеться у період з 2020-го по 2022-й рік, в Українській асоціації футболу розглядають 8 стадіонів.

Прийняти товариські матчі можуть стадіон Авангард в Ужгороді та Ворскла ім. Бутовського в Полтаві. Ужгородський стадіон приймав перший в історії матч збірної України в 1992 році. У Полтаві матчі збірної ще не проводились.

Решта стадіони, які розглядають: Олімпійський (Київ), Металіст (Харків), Чорноморець (Одеса), Арена-Львів (Львів), Арена-Дніпро (Дніпро) і Славутич-Арена (Запоріжжя).

Нагадаємо, УПЛ відновиться 30 травня.