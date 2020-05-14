УПЛ відновиться 30 травня

Українська першість відновиться вже цього місяця

Сезон в Українській Прем'єр-лізі буде відновлено 30 травня.

Про це повідомляє Трибуна.

УПЛ спочатку планувала відновлення саме на цю дату, проте пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що дату відновлення можуть перенести на один-два тижні через те, що команди не встигнуть повноцінно підготуватися до відновлення сезону.

Однак в результаті УПЛ прийняла рішення все ж не переносити дату відновлення сезону. Якщо догравання УПЛ буде проходити за графіком, то чемпіонат завершиться 19 липня. Матчі УПЛ будуть проходити без глядачів на трибунах.

Вибори президента УПЛ будуть перенесені ще раз і відбудуться після завершення нинішнього сезону. На цей час в УПЛ зіграно 23 тури з 32 запланованих.

Раніше, Смалійчук заявляв, що готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно.