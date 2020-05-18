Шевченко: Досі я не можу зрозуміти, як не забив у фіналі Ліги чемпіонів

Андрій Шевченко прокоментував фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав фінал Ліги чемпіонів 2005 року, який залишився для нього не найкращим спогадом в кар'єрі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Досі я не можу спокійно дивитися на момент, коли я не забив на останніх хвилинах додаткового часу - Єжи Дудек відбив два моїх удари в упор. Дуже важко зрозуміти, що там сталося. Що стосується пенальті, можу сказати, що помилився - я повинен був його реалізовувати. До цього я дуже спокійно ставлюся, але момент в грі залишається для мене загадкою. Я не можу підібрати слова, щоб пояснити цю ситуацію ", - сказав Шевченко.

Відзначимо, що основний час фіналу Ліги чемпіонів 2005 завершилося з рахунком 3:3. Ліверпуль дотиснув суперника в серії пенальті. Вирішальний удар Шевченко не забив.

Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.