Шевченко: Досі я не можу зрозуміти, як не забив у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Великий футбол.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав фінал Ліги чемпіонів 2005 року, який залишився для нього не найкращим спогадом в кар'єрі.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Досі я не можу спокійно дивитися на момент, коли я не забив на останніх хвилинах додаткового часу - Єжи Дудек відбив два моїх удари в упор. Дуже важко зрозуміти, що там сталося.
Що стосується пенальті, можу сказати, що помилився - я повинен був його реалізовувати. До цього я дуже спокійно ставлюся, але момент в грі залишається для мене загадкою. Я не можу підібрати слова, щоб пояснити цю ситуацію ", - сказав Шевченко.
Відзначимо, що основний час фіналу Ліги чемпіонів 2005 завершилося з рахунком 3:3. Ліверпуль дотиснув суперника в серії пенальті. Вирішальний удар Шевченко не забив.
Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.