Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації

Джерело - Великий футбол.
Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук отримав допомогу від Андрія Шевченка перед проведенням операції.
Про це заявив сам футболіст.
"Коли у мене була операція, Шевченко багато підказував, до кого потрібно звернутися. У цьому плані він мені дуже допоміг. Сказав, що я повинен бути готовим грати без болю. Тому я зважився на операцію і правильно зробив.
Знав, що я пропущу стільки часу, щоб можна було повернутися до Євро-2020. Спілкувався з досвідченими людьми. У Сербії говорив з Ярмоленком, який теж був там", - сказав Яремчук.
Нагадаємо, в січні Яремчуку зробили операцію на ахілі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.
Раніше, Шевченко та Ребров потрапили у ганебний рейтинг в Англії.