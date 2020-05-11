Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук отримав допомогу від Андрія Шевченка перед проведенням операції.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли у мене була операція, Шевченко багато підказував, до кого потрібно звернутися. У цьому плані він мені дуже допоміг. Сказав, що я повинен бути готовим грати без болю. Тому я зважився на операцію і правильно зробив.

Знав, що я пропущу стільки часу, щоб можна було повернутися до Євро-2020. Спілкувався з досвідченими людьми. У Сербії говорив з Ярмоленком, який теж був там", - сказав Яремчук.