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Гравець збірної України згадав період перед операцією
Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації
#Яремчук, #Шевченко

Джерело - Великий футбол.

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук отримав допомогу від Андрія Шевченка перед проведенням операції.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли у мене була операція, Шевченко багато підказував, до кого потрібно звернутися. У цьому плані він мені дуже допоміг. Сказав, що я повинен бути готовим грати без болю. Тому я зважився на операцію і правильно зробив.

Знав, що я пропущу стільки часу, щоб можна було повернутися до Євро-2020. Спілкувався з досвідченими людьми. У Сербії говорив з Ярмоленком, який теж був там", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, в січні Яремчуку зробили операцію на ахілі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Раніше, Шевченко та Ребров потрапили у ганебний рейтинг в Англії.

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