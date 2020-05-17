Футбол | Champion.com.ua

Повернення Бундесліги призвело до нового рекорду кількості користувачів, які переглядали матчі на платних телеканалах. Таких виявилося 3,68 млн глядачів, а ще 2,45 млн подивилися безкоштовну трансляцію на Sky Sports News HD,

Про це повідомляє Kicker.

Sky зафіксував значне зростання інтересу до футбольних матчів – порівняно з періодом до карантину, кількість переглядів зросла удвічі – і це без матчу Баварії, яка свій поєдинок проти Уніона зіграє сьогодні. Безумовно, головна причина цього – те, що всі матчі чемпіонату Німеччини проходять без вболівальників.

Нагадаємо, Бундесліга стала першим ТОП-чемпіонатом Європи, який вийшов з карантину.