Фред: Потрапив до збірної Бразилії через відмінну гру за Шахтар

Півзахиснику Манчестер Юнайтед Фред зміг потрапити на чемпіонат світу-2018 в збірну Бразилії завдяки грі за Шахтар.

Про це розповів сам гравець.

"Мене викликали в збірну Бразилії на чемпіонат світу-2018, але цей період дався мені нелегко. Багато хто критикував мене, говорили, що я не заслужив поїздки на мундіаль, але я знаю, що добре грав і заслуговував там виступити.

Тоді я грав в Шахтарі, за виступами якого в Європі стежать багато. Боюся перебільшити, але я тоді відмінно виступив в Лізі чемпіонів. Вважаю, що заслужив тоді отримати виклик від Тіте. Я міг принести користь команді", - розповів Фред.