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Фред назвав причини невдалого дебюту в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 10:57 978 0
Фред прокоментував свій перший сезон в АПЛ
Фред назвав причини невдалого дебюту в Манчестер Юнайтед
#Фред, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

Півзахиснику Манчестер Юнайтед Фреду було важко адаптуватися у свій перший сезон в АПЛ.

Про це розповів сам гравець.

"Дебютний сезон виявився дуже складним для мене. Було важко адаптуватися, також мали місце інші особисті моменти, що відбувалися в моєму житті. Наприклад, народження сина. Саме з цих причин я провів жахливий дебютний сезон.

Радий, що зміг адаптуватися. У мене були хороші ігри, я отримую можливість виходити регулярно на поле. Дуже задоволений цим сезоном. Я просто намагаюся грати ключову роль в Юнайтед ", - розповів Фред.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед попросив гравців повернутися в Англію.

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