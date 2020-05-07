Півзахиснику Манчестер Юнайтед Фреду було важко адаптуватися у свій перший сезон в АПЛ.

Про це розповів сам гравець.

"Дебютний сезон виявився дуже складним для мене. Було важко адаптуватися, також мали місце інші особисті моменти, що відбувалися в моєму житті. Наприклад, народження сина. Саме з цих причин я провів жахливий дебютний сезон.

Радий, що зміг адаптуватися. У мене були хороші ігри, я отримую можливість виходити регулярно на поле. Дуже задоволений цим сезоном. Я просто намагаюся грати ключову роль в Юнайтед ", - розповів Фред.