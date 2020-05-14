Денисов вказав зміни, які можуть бути у програмі Великий футбол

Ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов готується до ведення українською мовою.

Про це заявив сам директор телеканалів Футбол.

"Я хочу перейти на українську мову. До цього навіть готуюся. Всі планірки по Великому футболу я проводжу українською мовою. У нас такий договір із Володею Крамаром. На роботі де до мене звертаються українською, я відповідаю українською. Таким чином я намагаюся допрактикувати свій рівень до природного розмовного. Тому що якби я був в студії сам, як у форматі Футбольний вікенд. Я б давно перейшов. Це простіше, тому що One man show.

Тут же переживаю втратити швидкість реакції на своїх співрозмовників. Боюся, що трошки втратить програма.

Але це у мене вже під горлом стоїть - хочу вести українською мовою. Не тому що закон. Великий футбол виходить в оф-праймі. Я без проблем можу вести російською мовою. Питання в тому, що я хочу вести свою програму українською мовою", - сказав Денисов.