Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня

УПЛ може не відновитися у заплановані дати

Повернення української Прем'єр-ліги може бути відкладено ще на тиждень.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Наразі професійні команди України вже можуть приступити до тренувань, проте існує ряд обмежень. Наступне послаблення карантину може відбутися 22 травня, що розширить можливості клубів для тренувань і проведення контрольних матчів. В такому випадку, підготуватися до відновлення УПЛ в останніх числах весни команди не встигають.

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Українська асоціація футболу вже направила листи до МОЗ, щоб отримати роз'яснення, як проходитимуть футбольні турніри. Крім того, в Будинку футболу хочуть отримати від МОЗ дозвіл на відвідування матчів обмеженому числу вболівальників до декількох сотень.

Відзначимо, що спочатку планувалося відновити УПЛ 30 травня, а завершити сезон 13 липня. Зараз ці дати доведеться трохи зрушити.

Нагадаємо, у клубу УПЛ немає коштів на коронавірусне тестування.