 Підліток загрожує легенді Арсеналу заразити коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Підліток загрожує легенді Арсеналу заразити коронавірусом

Сьогодні 09:25 643 0
Райт розповів про повідомлення у соцмережах
Підліток загрожує легенді Арсеналу заразити коронавірусом
#Райт, #Арсенал

Джерело - Чемпіон.

Юний вболівальник Патрік О'Брайен відправляє у соцмережі Instagram відправляє колишньому нападнику Арсеналу Іану Райту образи на расистському ґрунті та загрози заразити коронавірусом.

Про це заявив сам екснападник канонірів.

"Я знаю, що не повинен звертати на це увагу, але ці повідомлення все одно зачіпають мене дуже сильно. Це ж дитина! "Ти чортова мавпа, ніггер". Це приватні повідомлення, які Патрік О'Брайен надіслав мені в Instagram. Цей хлопець має можливість писати все це мені та ні про що не турбуватися.

У викладених повідомленнях підлітка також написано: "Тобі ж приблизно 65 років. Якщо у мене буде коронавірус, я покашляю тобі прямо в обличчя та підпишу тобі смертний вирок. Якщо я зустріну тебе, то відправлю в могилу", - сказав Райт.

Після такої заяви 56-річного колишнього футболіста підтримали вболівальники Арсеналу та сам клуб, який зазначив, що расизму немає місця в футболі і суспільстві.

Раніше, Арсенал має намір повернутися до трансферу Матвієнка.

Нагадаємо, Арсенал визначився з ціною на Мхітаряна.

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