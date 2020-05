Підліток загрожує легенді Арсеналу заразити коронавірусом

Юний вболівальник Патрік О'Брайен відправляє у соцмережі Instagram відправляє колишньому нападнику Арсеналу Іану Райту образи на расистському ґрунті та загрози заразити коронавірусом.

Про це заявив сам екснападник канонірів.

I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u