Підліток загрожує легенді Арсеналу заразити коронавірусом

Юний вболівальник Патрік О'Брайен відправляє у соцмережі Instagram відправляє колишньому нападнику Арсеналу Іану Райту образи на расистському ґрунті та загрози заразити коронавірусом.

Про це заявив сам екснападник канонірів.

"Я знаю, що не повинен звертати на це увагу, але ці повідомлення все одно зачіпають мене дуже сильно. Це ж дитина! "Ти чортова мавпа, ніггер". Це приватні повідомлення, які Патрік О'Брайен надіслав мені в Instagram. Цей хлопець має можливість писати все це мені та ні про що не турбуватися.

У викладених повідомленнях підлітка також написано: "Тобі ж приблизно 65 років. Якщо у мене буде коронавірус, я покашляю тобі прямо в обличчя та підпишу тобі смертний вирок. Якщо я зустріну тебе, то відправлю в могилу", - сказав Райт.