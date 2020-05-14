Підліток загрожує легенді Арсеналу заразити коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Юний вболівальник Патрік О'Брайен відправляє у соцмережі Instagram відправляє колишньому нападнику Арсеналу Іану Райту образи на расистському ґрунті та загрози заразити коронавірусом.
Про це заявив сам екснападник канонірів.
"Я знаю, що не повинен звертати на це увагу, але ці повідомлення все одно зачіпають мене дуже сильно. Це ж дитина! "Ти чортова мавпа, ніггер". Це приватні повідомлення, які Патрік О'Брайен надіслав мені в Instagram. Цей хлопець має можливість писати все це мені та ні про що не турбуватися.
У викладених повідомленнях підлітка також написано: "Тобі ж приблизно 65 років. Якщо у мене буде коронавірус, я покашляю тобі прямо в обличчя та підпишу тобі смертний вирок. Якщо я зустріну тебе, то відправлю в могилу", - сказав Райт.
I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u— Ian Wright (@IanWright0) May 11, 2020
Після такої заяви 56-річного колишнього футболіста підтримали вболівальники Арсеналу та сам клуб, який зазначив, що расизму немає місця в футболі і суспільстві.
Раніше, Арсенал має намір повернутися до трансферу Матвієнка.
Нагадаємо, Арсенал визначився з ціною на Мхітаряна.