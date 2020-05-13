Генріх Мхітарян влітку може змінити клуб

Лондонський Арсенал готовий розглянути пропозиції щодо продажу півзахисника Генріха Мхітаряна.

Про це повідомляє BeSoccer.

Арсенал хоче отримати за досвідченого хавбека 17 млн євро.

На Мхітаряна претендує Рома та низка англійських клубів. "Вовки" можуть скористатись опцією викупу 31-річного вірменина, якщо півзахисник зменшить свої фінансові запити.

Нині він заробляє 180 тис фунтів на тиждень, а римляни не можуть дозволити таке навантаження на зарплатну відомість. Сам Мхітарян, однак, не проти продовжити кар'єру на Стадіо Олімпіко.

Мхітарян виступає за Рому в оренді з вересня 2019 року. У поточному сезоні він зіграв 20 матчів, в яких він забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі.

Раніше, Фонсека розповів про майбутнє Мхітаряна у Ромі.