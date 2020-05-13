Арсенал має намір повернутися до трансферу Матвієнка

Каноніри хочуть влітку підписати гравця Шахтаря

Український захисник Микола Матвієнко знову став трансферною ціллю лондонського Арсеналу, потрапивши до списку потенційних новачків клубу.

Про це повідомляє AFC Bell.

Каноніри хочуть підписати гравця Шахтаря влітку.

До трансферу Матвієнка керівництво клубу підштовхує головний тренер Мікель Артета, який бачить у Миколі можливість підсилення центру оборони й захисника з хорошим першим пасом.

Угода українця з Шахтарем закінчується влітку 2021 року, а продовження контракту з гірниками, як помітили у Лондоні, не відбулося.

Відтак Арсенал хоче повернутися до переговорів із Шахтарем одразу після того, як відкриється трансферне вікно.

Нагадаємо, Езіл відмовився від зменшення зарплати у Арсеналі.