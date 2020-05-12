Седан: Готова була пожертвувати весіллям заради Євро-2020

Ведуча Влада Седан, наречена 23-річного футболіста Манчестер Сіті і збірної України Олександра Зінченка готова була пожертвувати весіллям заради Євро-2020.

Про це заявив сама журналістка.

"Сумую і за роботою, і за футболом. Бракує твого звичного способу життя: виходів на вулицю, зустрічей з друзями, але коли всі близькі люди поруч живі і здорові - це найголовніше.

Коли постало питання про перенесення Євро-2020, я настільки засмутилася, що готова була пожертвувати весіллям, причому не замислюючись. Я настільки жила майбутнім турніром, готувалася. Це була моя мрія", - розповіла Седан.