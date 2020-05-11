 Фернандінью: У Зінченка великі перспективи у Манчестер Сіті | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Луческу кращий за Лобановського - український журналіст
Сьогодні 07:40 1062 3
Ломаченко увійшов до ТОП-5 найшвидших бійців в історії WBC
Вчора 20:39 14231 20
Редкач: Слова Усика про Крим божий - як мінімум лицемірство
Вчора 17:39 2670 2
Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців
Вчора 13:13 3195 5
Гейджи сенсаційно переміг Фергюсона в головному бою UFC 249
Вчора 08:13 4538
Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: Як це було
Вчора 08:00 5707
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
09.05.2020 18:18 2386 2
Український борець викликав на бій Олександра Усика
09.05.2020 13:19 40595 40
Трабзонспор зацікавлений у трансфері гравця Динамо
09.05.2020 12:58 2003
Дніпро-1 у липні може подати заявку на участь в єврокубках
09.05.2020 08:44 2257
Блоги
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:54 1035
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:18 2384 2
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
08.05.2020 17:14 1051
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:57 10315 1
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:51 1611 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:26 1968 1
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 17:44 2432
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 15:52 1951
З'явилися фото гігантської резиденції Ахметова під Києвом
З'явилися фото гігантської резиденції Ахметова під Києвом Valeriy Ruchka
07.05.2020 15:09 4113
Ми не брати, навіть не зведені. Депутат Верховної Ради звернувся до Ломаченка і Усика
Ми не брати, навіть не зведені. Депутат Верховної Ради звернувся до Ломаченка і Усика Valeriy Ruchka
07.05.2020 13:23 6655 20
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:26 Футбол Григорчук: Не виключаю, що буду працювати у збірній 63
08:10 Футбол Ракитич: Дуже приємно, що за мною спостерігали такі великі команди, як Динамо 391
08:00 RunNews Лучанин пробіг з Луцька до Рівного за 180 000 гривень 313
07:40 Футбол Луческу кращий за Лобановського - український журналіст 1062 3
06:59 Бокс Ворд: Лопесу краще почекати з боєм проти Ломаченка 1224
06:14 Футбол Фернандінью: У Зінченка великі перспективи у Манчестер Сіті 1162
10 Травня 2020
23:55 Футбол Вісім клубів АПЛ виступають проти догравання сезону на нейтральних полях 2541
23:40 Футбол Три гравці португальського клубу, в якому грає українець, заразилися коронавірусом 1625
23:25 ММА Джонс розкритикував Сехудо за слова про завершення кар'єри 1692
23:10 Футбол Команда Мілевського і Нойока виграла динамівське дербі. Огляд матчу 1576
22:55 Футбол Смалійчук: Я готовий рік працювати президентом УПЛ безкоштовно 1783
22:39 Футбол У гравця Мінська підозра на коронавірус 1790
22:25 Футбол Фернандінью назвав опонента, проти якого було найскладніше грати в Україні 2313
22:09 Футбол Стали відомі нові подробиці скандалу з Вукоєвичем щодо залякування дружини 1896
21:56 Футбол Брестське Динамо переграло динамівців з Мінську у 8 турі чемпіонату Білорусі 1787
21:39 Бокс Чісора нахабно поглумився над Кличком і Усиком 2023
21:25 Футбол Смолевичі - БАТЕ 3:5. Огляд матчу 1805
21:11 Інше Трамп: Спортивні ліги також повинні повернутися, давайте грати 1863
20:55 Футбол Три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом 1920
20:39 Бокс Ломаченко увійшов до ТОП-5 найшвидших бійців в історії WBC 14231 20
20:25 Футбол Команда українця переграла Слонім. Результати матчів 4 туру Першої ліги чемпіонату Білорусі 1909
20:09 Бокс Холіфілд назвав пріоритетного суперника для свого повернення 2029
19:59 Пряма трансляція Динамо Брест - Динамо Мінськ: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 3121
19:52 Футбол БАТЕ у неймовірному матчі переміг Смолевичі у 8 турі чемпіонату Білорусі 1990
19:39 Футбол Севідов: Не потрібно вірити всім словам Баранки 1950

Фернандінью: У Зінченка великі перспективи у Манчестер Сіті

Сьогодні 06:14 1162 0
Бразилець оцінив гру українського гравця
Фернандінью: У Зінченка великі перспективи у Манчестер Сіті
#Фернандінью, #Зінченко

Джерело - Великий футбол.

Український футболіст Олександр Зінченко був дуже важливим елементом Манчестер Сіті у минулому сезоні.

Про це заявив гравець команди Фернандінью.

"Найголовніше, що є у Зінченка - це його доброта і величезна здатність працювати. З першого дня в Сіті він наполегливо працював, намагався навчитися чомусь новому, дивився на тренерів і партнерів по команді.

Він хотів навчитися і це дозволило йому вирости. Він був дуже важливим елементом команди в минулому сезоні. І в цьому до травми він постійно був у складі. У Зінченка великі перспективи у Манчестер Сіті", - сказав Фернандінью.

Раніше, Фернандінью назвав опонента, проти якого було найскладніше грати в Україні.

Коментарі ()