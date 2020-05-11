Фернандінью: У Зінченка великі перспективи у Манчестер Сіті

Український футболіст Олександр Зінченко був дуже важливим елементом Манчестер Сіті у минулому сезоні.

Про це заявив гравець команди Фернандінью.

"Найголовніше, що є у Зінченка - це його доброта і величезна здатність працювати. З першого дня в Сіті він наполегливо працював, намагався навчитися чомусь новому, дивився на тренерів і партнерів по команді.

Він хотів навчитися і це дозволило йому вирости. Він був дуже важливим елементом команди в минулому сезоні. І в цьому до травми він постійно був у складі. У Зінченка великі перспективи у Манчестер Сіті", - сказав Фернандінью.