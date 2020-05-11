Денисов: Ми готові надати кандидатам в президент УПЛ ефір для дебатів

Телеканал Футбол 1 готовий надати майданчик всім кандидатам на посаду президента Української Прем'єр-ліги.

Про це заявив Олександр Денисов.

"Ми абсолютно відкриті як медіа майданчик для демонстрації передвиборних інтерв'ю всіх без винятку кандидатів на посаду президента УПЛ. Більш того, якщо кандидати будуть готові влаштувати дебати між собою в прямому ефірі, ми готові надати для них ефір програми Великий футбол в якості майданчика для дебатів кандидатів в президенти УПЛ.

Вважайте з мого боку це офіційною пропозицією. Ми готові, якщо таке бажання буде і у самих кандидатів, нехай висловлюються з цього приводу і якщо будуть згодні з такою ідеєю, повторюся, ми готові зробити спеціальний ефір Великого футболу з такої унікальної нагоди", - сказав Денисов.